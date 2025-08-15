Polideportivo

Vela en la Playa San José de Encarnación

Este viernes se abre la jornada de Vela en los Panamericanos Asu2025 y la Playa San José recibirá a las embarcaciones para las regatas que arrancarán a las 09:00.

Por ABC Color
14 de agosto de 2025 - 23:15
Rhuby Monserrat Mendoza Villanueva es nuestra esperanza en ILCA 6.
El viernes se desarrollarán varias regatas en distintas categorías, pero seis de ellas serán en botes ILCA 6 e ILCA 7, y la bandera paraguaya ondeará en dos veleros.

En ILCA 7 estará nuestro representante Nicolás López (18 años) y Rhuby Mendoza (22) en ILCA 6.

El velerismo será la segunda actividad en la Perla del Sur, puesto que ya se habían desarrollado las justas de Mountain Bike, el fin de semana pasado.

Posteriormente, también se desarrollarán las competencias de Triatlón.

