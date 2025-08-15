Vela en la Playa San José de Encarnación

El viernes se desarrollarán varias regatas en distintas categorías, pero seis de ellas serán en botes ILCA 6 e ILCA 7, y la bandera paraguaya ondeará en dos veleros.
En ILCA 7 estará nuestro representante Nicolás López (18 años) y Rhuby Mendoza (22) en ILCA 6.
El velerismo será la segunda actividad en la Perla del Sur, puesto que ya se habían desarrollado las justas de Mountain Bike, el fin de semana pasado.
Posteriormente, también se desarrollarán las competencias de Triatlón.