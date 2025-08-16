Balonmano brinda décima medalla al país: Guerreritas de piel canela

Brasil se alzó con el oro, ganándole con autoridad en la final del balonmano a las campeonas defensoras, Argentina.

Lea mas: Guerreritas quieren podio

Las Guerreritas, el team albirrojo de hándbol, causaron furor en la afición deportiva nacional, siendo hasta ahora la disciplina que llevó mas público en sus cotejos, inclusive con el SND Arena colmado en sus gradas en el partido semifinal contra las albicelestes.

El balonmano femenino no defraudó finalmente, pues como componente del Team Paraguay se esperaba el aporte metálico en esta disciplina.

Si bien las aspiraciones del cuadro dirigido por la internacional Marizza Faría eran las máximas, para llegar al oro, las posibilidades se frenaron tras la derrota contra Argentina en semifinales.

Las campeonas defensoras fueron superiores al cuadro guaraní, por juego, porte físico y porque las guerreritas acusaron el cansancio por los juegos sucesivos en la fase grupal.

El hándbol había conquistado plata en los I Juegos Panamericanos Junior de Cali, Colombia, en 2021, mientras Argentina fue de oro y Brasil de bronce.

* Paraguay 20-18 Uruguay. Con respecto al juego de este viernes entre uruguayas y paraguayas, las orientales sorprendieron al disputar un juego mucho mejor que en la fase de grupos, cuando las Guerreritas vencieron 23-11.

Las uruguayas buscaron con todas sus fuerzas, defendiendo y discutiendo el goleo a la par con las paraguayas en la complementaria, sobretodo en el tercio final del partido.

El primer tiempo culminó 9-6 favorable a las albirrojas, mientras el juego, en tiempo normal concluyó con paridad de 16-16.

Tras los dos suplementarios de 5’, nuestras guerreras se impusieron 20-18.

* El equipo de bronce. El team de jugadoras bronceadas está compuesto por: Ana Macke, María Paz Quiñónez (porteras), Milagros Samaniego, Victoria Pellegrini, Renata Sosa, Luana Cantero, Thiara Villasboa, Ximena Palma, Magnolia Arzamendia, Luana Pérez, Valentina Lombardo, Giovanna Silva, Fiorella Enriquez, Vannia Recalde e Ivanna Ibáñez.

Debut varonil

El domingo se inician las competencias de balonmano en la rama masculina.

Paraguay, componente del Grupo A, debutará contra Uruguay (19:30). Antes jugarán: 19:00 Brasil vs. México, 11:30 EE.UU. vs. Chile (Grupo B) y 17:00 Argentina vs. Cuba (Grupo A).