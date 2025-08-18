Polideportivo

Asu2025: Fio y Denisse, con vertiginoso arranque en el vóley playa sumando dos victorias al hilo

La dupla paraguaya Fiorella Núñez (21 años) y Denisse Álvarez (20) tuvo un vertiginoso arranque ayer en el vóley playa hilando dos triunfos de forma consecutiva frente a Nicaragua y Argentina, respectivamente. El binomio nacional está a un paso de los cuartos de final.

Por ABC Color
18 de agosto de 2025 - 23:53
Denisse Jemima Álvarez Morgenstern (22/1/2005) y Fiorella Ayelen Núñez Quintana (29/1/2004) firmes en Asu.
Un gran inicio tuvieron ayer Fio y Denisse que a primer turno en horas de la mañana se llevaron una contundente victoria sobre las nicaragüenses Nahima Silva y Norma Brenes por 2-0 (21-11 y 21-7).

La dupla guaraní, que viene de consagrarse campeona de una de las etapas del Circuito de mayores de vóley playa, tuvieron un debut triunfal que las llevó cómodas al segundo cotejo.

El segundo partido por el Grupo A fue más complicado sacar la victoria, fue ante la dupla argentina Maia Najul y Morena Abdala, que forzaron a un tercer set.

La primera parcial fue a favor de las visitantes con un reñido 24-22, pero el público del estadio Mundialista Pynandi reaccionó para dar aliento a las paraguayas que remontaron en el segundo set con victoria 21-15.

El tercer set también fue parejo pero las compatriotas lograron el triunfo y el partido por 15-11.

En caballeros Juan Cañiza-Camilo Vergas ganaron el primero a Ward-Bristol de San Cristóbal y Nieves por 2-1 (25-27; 21-13 y 15-12) y cayeron en el segundo ante los chilenos Etcheverry-Quintero y cayeron 2-0 (21-17 y 21-12). Hoy prosigue la jornada (ver programa en la infografía)

Programa del martes.
