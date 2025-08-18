Polideportivo

Balonmano: Se viene la Copa América Máster

Otro evento internacional más para nuestra capital será la IV Copa América de Handball Master, a desarrollarse en el SND Arena y el polideportivo de la Confederación Paraguaya de esta disciplina.

Por ABC Color
17 de agosto de 2025 - 21:36
Lanzamiento de la Copa América Máster.
Lanzamiento de la Copa América Máster.Gentileza

Las justas del hándbol serán del 23 al 28 de setiembre próximos.

Lea mas: Guerreritas de piel canela

El evento reunirá a delegaciones de 8 países del continente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay, con nuestro seleccionado como anfitrión.

La organización, en conferencia de prensa (foto), anunció la presencia de estos seleccionados que contarán con más de 500 handbolistas en 70 equipos en ambas ramas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los atletas disputarán los partidos en las categorías +30, +37, +44, +50 y +55 para las féminas. Los varones competirán en +35, +42, +49, +55 y +60.

Enlace copiado