Balonmano: Se viene la Copa América Máster

Las justas del hándbol serán del 23 al 28 de setiembre próximos.

Lea mas: Guerreritas de piel canela

El evento reunirá a delegaciones de 8 países del continente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay, con nuestro seleccionado como anfitrión.

La organización, en conferencia de prensa (foto), anunció la presencia de estos seleccionados que contarán con más de 500 handbolistas en 70 equipos en ambas ramas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los atletas disputarán los partidos en las categorías +30, +37, +44, +50 y +55 para las féminas. Los varones competirán en +35, +42, +49, +55 y +60.