Polideportivo

En Ypacaraí: Brillante slalom y salto

Varias disciplinas se desarrollan en el Lago Manene de Ypacaraí, con el esquí náutico, salto, figuras y wakeboard, con participación del Team Paraguay.

Por ABC Color
18 de agosto de 2025 - 23:50
Espectacular dibujo acuático con Ileana Wamosy en Slalom.
Este lunes se inició el esquí náutico, con las pruebas de Slalom y Salto.

En Slalom femenino, Constanza Codas se ubicó 10ª, mientras Ileana Wasmosy fue 14ª, entre 15 competidoras.

En Slalom masculino, Raúl Codas quedó en el puesto 13 y Fernando Codas en el 16° entre 17 atletas.

En Salto femenino, Constanza fue 8ª en lote de 9, así como Raúl, entre 10 competidores en la rama varonil.

* Programa de la fecha. Hoy habrá pruebas de Wakeboard y Figuras, desde las 9:00, con la participación de Victoria Manoiloff y Camilo Corrales, en la primera de ellas.

En Figuras estarán Constanza Codas, Fernando Cáceres y Raúl Codas.

Este miércoles serán las pruebas finales de las disciplinas Slalom, Figuras y Salto.

