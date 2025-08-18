En Ypacaraí: Brillante slalom y salto

Este lunes se inició el esquí náutico, con las pruebas de Slalom y Salto.
En Slalom femenino, Constanza Codas se ubicó 10ª, mientras Ileana Wasmosy fue 14ª, entre 15 competidoras.
En Slalom masculino, Raúl Codas quedó en el puesto 13 y Fernando Codas en el 16° entre 17 atletas.
En Salto femenino, Constanza fue 8ª en lote de 9, así como Raúl, entre 10 competidores en la rama varonil.
* Programa de la fecha. Hoy habrá pruebas de Wakeboard y Figuras, desde las 9:00, con la participación de Victoria Manoiloff y Camilo Corrales, en la primera de ellas.
En Figuras estarán Constanza Codas, Fernando Cáceres y Raúl Codas.
Este miércoles serán las pruebas finales de las disciplinas Slalom, Figuras y Salto.