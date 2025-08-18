Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: novena jornada y agenda del Team Paraguay

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 entran en su noveno día de competencias con un calendario cargado de emoción para el Team Paraguay. Durante este domingo 17 de agosto, los atletas albirrojos disputan pruebas decisivas en varias disciplinas y desde aquí podés acompañar minuto a minuto lo mejor de su desempeño, con horarios, resultados y detalles de cada presentación.

Lea más: Medallero de Juegos Panamericanos Asunción 2025: resumen de medallas y resultados

Horarios del domingo 17 de agosto