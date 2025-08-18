Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: novena jornada y agenda del Team Paraguay

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 entran en su noveno día de competencias con un calendario cargado de emoción para el Team Paraguay. Durante este domingo 17 de agosto, los atletas albirrojos disputan pruebas decisivas en varias disciplinas y desde aquí podés acompañar minuto a minuto lo mejor de su desempeño, con horarios, resultados y detalles de cada presentación.
Horarios del domingo 17 de agosto
- 08:00h - Taekwondo: Poosae Pareja Estilo Libre | Final Mixto - Andrea Gómez/Rubén Arce. Lugar: Polideportivo Deportes Urbanos
- 08:00h - Taekwondo: Poosae Individual | Preliminares Femenino - Andrea Gómez vs Sophia Berdugo. Lugar: Polideportivo Deportes Urbanos
- 08:30h - Taekwondo: Poosae Individual | Cuartos de final Masculino - Rubén Arce vs Sebastián Berdugo. Lugar: Polideportivo Deportes Urbanos
- 09:00h - Ciclismo Ruta: Ruta Individual | Final Femenino - Sindy Servin. Lugar: Costanera Asunción
- 09:00h - Vela: ILCA 7 | Regata 3 Masculino - Nicolás López. Lugar: Playa San José - Encarnación
- 09:00h - Acuáticos Clavados: 3M Trampolín | Preliminar Femenino - Camila Candia. Lugar: Centro Acuático Olímpico
- 09:00h - Acuáticos Clavados: 3M Trampolín | Preliminar Femenino - Mia Parini. Lugar: Centro Acuático Olímpico
- 10:00h - Aguas Abiertas: 10KM | Final Masculino - Joaquín Estigarribia. Lugar: Playa San José - Encarnación
- 10:00h - Rugby Seven: Partido Puesto 5-8 Femenino - Paraguay vs Colombia. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty
- 10:00h - Vela: ILCA 6 | Regata 3 Femenino - Rhuby Mendoza. Lugar: Playa San José - Encarnación
- 10:50h - Vela: ILCA 7 | Regata 4 Masculino - Nicolás López. Lugar: Playa San José - Encarnación
- 11:00h - Vela: ILCA 6 | Regata 4 Femenino - Rhuby Mendoza. Lugar: Playa San José - Encarnación
- 11:20h - Tenis de Mesa: Dobles | Cuartos de final Masculino - Axel Bertolo/Iván Pastore vs Nandan Naresh/Victor Ying Xie. Lugar: Federación de Tenis de Mesa
- 11:30h - Baloncesto 3x3: Partido puesto 5-8 Masculino - Paraguay vs Canadá. Lugar: Polideportivo 3x3
- 11:45h - Hockey: Partido puesto 5-8 Femenino - Paraguay vs México. Lugar: Centro Nacional de Hockey
- 12:00h - Vela: ILCA 6 | Regata 5 Femenino - Rhuby Mendoza. Lugar: Playa San José - Encarnación
- 12:00h - Vela: ILCA 7 | Regata 5 Masculino - Nicolás López. Lugar: Playa San José - Encarnación
- 12:55h - Rugby Seven: Semifinales Masculino - Paraguay vs Uruguay. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty
- 13:00h - Baloncesto 3x3: Semifinales Femenino - Paraguay vs México. Lugar: Polideportivo 3x3
- 13:00h - Ciclismo Ruta: Individual | Final Masculino - Bruno Zachar. Lugar: Costanera de Asunción
- 13:00h - Ciclismo Ruta: Individual | Final Masculino - Carlos Domínguez. Lugar: Costanera de Asunción
- 13:00h - Ciclismo Ruta: Individual | Final Masculino - Jhosué Moreno. Lugar: Costanera de Asunción
- 13:30h - Aguas Abiertas: 10KM | Final Femenino - Cielo Peralta. Lugar: Playa San José - Encarnación
- 15:00h - Taekwondo: Equipo Kyoryugi | Preliminares Mixto - Alejandro Añazco/Esteban Trébol/Luz Areco. Lugar: Polideportivo Deportes Urbanos
- 16:45h - Tenis de Mesa: Individual | 1/8 de Final Masculino - Iván Pastore vs Nandan Naresh. Lugar: Federación de Tenis de Mesa
- 18:15h - Tenis de Mesa: Individual | 1/8 de Final Masculino - Alex Bertolo vs Joshua Robayo. Lugar: Federación de Tenis de Mesa
- 18:20h - Baloncesto 3x3: Final Femenino - Sin datos de rival. Lugar: Polideportivo 3x3
- 19:30h - Balonmano: Pista Masculino - Paraguay vs Uruguay. Lugar: SND Arena
- 20:30h - Voleibol: Grupo A Masculino - Paraguay vs Guatemala. Lugar: COP Arena