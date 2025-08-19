ASU2025: México y Brasil conquistaron oro en el río Paraná en la disciplina de Aguas Abiertas

En el marco del desarrollo de los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025 en la subsede de Encarnación, este domingo culminó la disciplina de Aguas Abiertas, en el sector de la Playa San José de la capital de Itapúa. México conquistó el oro en la categoría masculina, mientras que en la femenina el primer lugar fue para Brasil.