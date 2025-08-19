Polideportivo

ASU2025: México y Brasil conquistaron oro en el río Paraná en la disciplina de Aguas Abiertas

En el marco del desarrollo de los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025 en la subsede de Encarnación, este domingo culminó la disciplina de Aguas Abiertas, en el sector de la Playa San José de la capital de Itapúa. México conquistó el oro en la categoría masculina, mientras que en la femenina el primer lugar fue para Brasil.

Por Sergio González
18 de agosto de 2025 - 07:57
ASU2025: México y Brasil conquistaron oro en el río Paraná en la disciplina de Aguas Abiertas
ASU2025: México y Brasil conquistaron oro en el río Paraná en la disciplina de Aguas Abiertas.Gentileza

Este domingo se realizó la competencia de Aguas Abiertas sobre el río Paraná, en el sector de la Playa San José de Encarnación, en el marco de los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025, que tienen como subsede a la capital de Itapúa. La competencia concluyó sin incidentes, a diferencia de otras modalidades como Vela, que se suspendieron por falta de viento.

El podio en la categoría masculina fue liderado por Paulo Strehlke (MEX), con un tiempo de 1:50:01.5; mientras que plata y bronce fueron para los brasileños Matheus de Freitas y Leonardo Brandt, respectivamente. El representante del Team Paraguay, Joaquín Estigarribia, alcanzó la 14ª posición entre 18 competidores.

En la femenina, el oro fue para Cibelle Eichelberger (BRA), quien logró un tiempo de 2:01:14.7. El segundo y tercer puesto fueron para Ana Abad (ECU) y Paulina Alanis (MEX), respectivamente. La competidora paraguaya Cielo Peralta resultó 13ª, con una diferencia de 10:35.5 minutos respecto al primer puesto.

ASU2025: México y Brasil conquistaron oro en el río Paraná en la disciplina de Aguas Abiertas
ASU2025: México y Brasil conquistaron oro en el río Paraná en la disciplina de Aguas Abiertas.

Lea más: Atletismo: La madre de los deportes en marcha en Asu2025

Resultado de Vela con suspenso

En el caso de Vela, de entre las tres modalidades desarrolladas, se resolvió solamente la de Kite. Entretanto, ILCA e iQFOIL permanecen con regatas pendientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El medallero en Kite resultó de la siguiente manera: Oro para Lucas Pes Fonseca, de Brasil; Plata para Alec Vázquez Guerrero, de México; y Bronce para James Minh-Thong Huynh, de Canadá.

Enlace copiado