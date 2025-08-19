Canotaje: Convocados a la Bahía

El Team Paraguay de canotaje de velocidad está compuesto por: Yasmín Rojas, Flavia Velázquez, Melody Hermosilla y Violeta Castillo entre féminas; Tomás Escobar, Jonathan Hermosilla, Rodrigo Florentín y Diego Ortiz, en el team varonil.

Las chicas participarán en las carreras de K1, K2 y K4 500 metros, y K1 200 metros. Los varones correrán en K1, K2, K3, K4 en 500 metros y mixtos en K2 500 metros.

Las pruebas para la mañana y primeras horas de la tarde de este miércoles son: Final de los K1 1.000 metros masculino, Final de los C1 1.000 metros masculino, Serie 1 y 2 de los K1 200 metros femenino, Serie 1 y 2 de los C1 200 metros femenino, Semifinales de K1 200 metros femenino, Semifinales de C1 200 metros femenino, Final K1 200 metros femenino y Final C1 200 metros femenino.

