Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: seguí minuto a minuto al Team Paraguay en el día 11

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 entran en su día 11 de competencia y el Team Paraguay sigue siendo protagonista en distintas disciplinas. Actualizamos minuto a minuto los resultados, horarios y el desempeño de los atletas nacionales que buscan dejar en alto la bandera paraguaya en casa.

Lea más: Medallero de Juegos Panamericanos Asunción 2025: resumen de medallas y resultados

09:30 Alexander Männel sigue en la pelea del decatlón en Asu 2025

El paraguayo Alexander Männel se destacó en la 6ª prueba del decatlón (110 metros con vallas) al registrar una marca de 14.52, que lo ubicó en el 2º lugar y le otorgó 908 puntos, alcanzando así un puntaje parcial de 4727 unidades para mantenerse también en la segunda posición de la general en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. La competencia continúa con las pruebas de la mañana —lanzamiento de disco y salto con pértiga— y en la jornada de la tarde-noche con el lanzamiento de jabalina y los 1500 metros planos.

09:00 Lizza Galeano quedó fuera de la final en patinaje femenino 500 m en Asu 2025

La palista paraguaya Lizza Galeano finalizó 4ª en el Heat 3 de la prueba de 500 metros + distancia individual femenino con un tiempo de 50.581, resultado que la dejó sin clasificación a la final y marcó el cierre de su participación en esta modalidad de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Horarios del martes 19 de agosto