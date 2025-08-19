Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: seguí minuto a minuto al Team Paraguay en el día 11

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 entran en su día 11 de competencia y el Team Paraguay sigue siendo protagonista en distintas disciplinas. Actualizamos minuto a minuto los resultados, horarios y el desempeño de los atletas nacionales que buscan dejar en alto la bandera paraguaya en casa.
Lea más: Medallero de Juegos Panamericanos Asunción 2025: resumen de medallas y resultados
09:30 Alexander Männel sigue en la pelea del decatlón en Asu 2025
El paraguayo Alexander Männel se destacó en la 6ª prueba del decatlón (110 metros con vallas) al registrar una marca de 14.52, que lo ubicó en el 2º lugar y le otorgó 908 puntos, alcanzando así un puntaje parcial de 4727 unidades para mantenerse también en la segunda posición de la general en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. La competencia continúa con las pruebas de la mañana —lanzamiento de disco y salto con pértiga— y en la jornada de la tarde-noche con el lanzamiento de jabalina y los 1500 metros planos.
09:00 Lizza Galeano quedó fuera de la final en patinaje femenino 500 m en Asu 2025
La palista paraguaya Lizza Galeano finalizó 4ª en el Heat 3 de la prueba de 500 metros + distancia individual femenino con un tiempo de 50.581, resultado que la dejó sin clasificación a la final y marcó el cierre de su participación en esta modalidad de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Horarios del martes 19 de agosto
- 08:20h - Golf: Ronda 1 Equipo Mixto - Franco Fernández y Victoria Livieres. Lugar: Asunción Golf Club
- 08:30h - Golf: Ronda 1 Equipo Mixto - Benjamín Fernández y María Inés Jaime. Lugar: Asunción Golf Club
- 09:00h - Atletismo: 110M Vallas Decatlón P6 | Serie 1 Masculino - Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 09:00h - Patinaje de Velocidad: 500M + Distancia | Clasificación Femenino - Lizza Ortíz. Lugar: Estadio Patinódromo
- 09:00h - Esquí Náutico y Wakeboard: Wakeboard | Clasificatoria Femenino - Victoria Manoíloff. Lugar: Lago Manene
- 09:20h - Atletismo: 100M Vallas Heptatlón P1 | Serie 1 Femenino - Ana Paula Argüello. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 09:30h - Hockey: Partido Puesto 7-8 Masculino - Paraguay vs Guyana. Lugar: Centro Nacional de Hockey
- 09:45h - Atletismo: Lanzamiento de Disco Decatlón P7 | Masculino - Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 09:45h - Esquí Náutico y Wakeboard: Wakeboard | Clasificatoria Masculino - Camilo Corrales. Lugar: Lago Manene
- 10:00h - Atletismo: Salto Altura Heptatlón P2 | Femenino - Ana Paula Argüello. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 10:05h - Atletismo: 100M con Vallas | Semifinal 1 y 2 Femenino - Rossemary Paredes. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 11:00h - Atletismo: Salto con Pértiga Decatlón P8 | Masculino - Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 11:15h - Esquí Náutico y Wakeboard: Figuras | Preliminar Femenino - Constanza Codas e Ileana Wasmossy. Lugar: Lago Manene
- 12:20h - Esquí Náutico y Wakeboard: Figuras | Preliminar Masculino - Fernando Cáceres y Raúl Codas. Lugar: Lago Manene
- 13:00h - Voleibol Playa: Grupo A Femenino - Paraguay vs Estados Unidos. Lugar: Estadio Pynandi
- 13:00h - Tenis de Mesa: Por Equipos | Grupo B Masculino - Paraguay vs Santa Lucía. Lugar: Federación de Tenis de Mesa
- 16:00h - Voleibol Playa: Grupo A Masculino - Paraguay vs El Salvador. Lugar: Estadio Pynandi
- 18:00h - Atletismo: Salto Longitud | Final Masculino - Alexander Villalba. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 18:05h - Atletismo: Impulsión de Bala Heptatlón P3 | Femenino - Ana Paula Argüello. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 18:30h - Atletismo: 400M | Semifinal 1 y 2 Masculino - Paul Wood Niella. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 18:50h - Atletismo: 400M | Semifinal 1 y 2 Femenino - Montserrath Noemi. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 19:00h - Tenis de Mesa: Por Equipos | Grupo A Femenino - Paraguay vs Estados Unidos. Lugar: Federación de Tenis de Mesa
- 19:10h - Atletismo: 800M | Final Femenino - Araceli Martínez. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 19:30h - Balonmano: Grupo A Masculino - Paraguay vs Cuba. Lugar: SND Arena
- 20:10h - Atletismo: Lanzamiento de Jabalina Decatlón P9 | Masculino - Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 20:20h - Atletismo: 200M Heptatlón P4 | Serie 1 y 2 Femenino - Ana Paula Argüello. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 20:30h - Voleibol Pista: Grupo A Masculino - Paraguay vs México. Lugar: COP Arena
- 20:40h - Atletismo: 100M | Final Femenino - Jazmín Quiñónez. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 20:50h - Atletismo: 100M | Final Masculino - Gustavo Mongelós. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 21:00h - Atletismo: 1500M Decatlón P10 | Final Masculino - Alexander Männel. Lugar: Pista de Atletismo - COP
- 21:00h - Tenis de Mesa: Por Equipos | Grupo B Masculino - Paraguay vs Puerto Rico. Lugar: Federación de Tenis de Mesa