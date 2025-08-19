Vóley playa: Fio y Denisse avanzan a la ronda decisiva

El partido se había retrasado debido a la inclemencia del tiempo que obligó a jugarse más tarde de lo establecido e incidió un poco en el trámite posterior.

Lea más: Calendario de los Juegos Panamericanos Junior

Las rivales eran las estadounidenses Portia Sherman y Emma Donley que al igual que la dupla guaraní venían invictas.

El primer set fue a favor de las visitantes por un ajustado 24-22, algo que por poco fue para nuestras representantes quienes no pudieron cerrar y cedieron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la segunda manga Fio y Denisse tuvieron una gran reacción para llevarse el parcial a su favor por 21-15.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Quedaba todo para el último set donde cada punto fue muy peleado pero finalmente favoreció las estadounidenses por 16-14, que las hizo quedar primeras en el Grupo A y avanzar directamente a los cuartos de final.

Mientras que las compatriotas buscarán ese boleto hoy desde las 12:00 ante las representantes de Costa Rica Laura Molina y Sofía Vega en el estadio Mundialista Los Pynandi.

Preocupación por lesión de Denisse

La compatriota Denisse Álvarez tuvo que ser atendida durante los últimos puntos del tercer set debido molestias en el pie izquierdo. Tras las consultas correspondientes al cuerpo técnico se informó que resintió una antigua lesión, pero que no corría la gravedad para descartar su presencia en los Juegos.