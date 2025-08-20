Asu2025: Ana Paula Argüello gana la medalla de bronce en heptatlón

La atleta paraguaya Ana Paula Argüello del Río se convirtió en la ganadora de la medalla de bronce en heptatlón con un total de puntos de 5.249 en los Juegos Panamericanos Junior Asu2025, sumó la segunda presea para el atletismo y la 18ª para el Team Paraguay.
Ana Paula realizó de forma impecable las 7 pruebas compitiendo parejo con las primeras del podio.
En el arranque, el martes, en los 100 metros con vallas realizó un tiempo de 13.93 y sumó 988 puntos; luego en el salto alto registró una altura de 1,63 y 771 puntos; en el lanzamiento de bala marcó una distancia de 11.43 m y recibió 623 puntos.
En la última prueba de ese día, los 200 metros planos marcó un crono de 25.11 y 877 puntos.
Este miércoles en el salto largo marcó una distancia de 5.67 metros y 750 puntos; en cuanto al lanzamiento de jabalina Ana realizó una distancia de 34.46 que le valió 561 puntos y finalmente en los 800 metrso marcó un crono de 2:31.14 que concretó 679 puntos.