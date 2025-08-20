Asu2025: Ana Paula da un salto de esperanza en los Juegos Panamericanos

La atleta Ana Paula Argüello, que viene rompiendo varios récords a nivel nacional en esta compleja modalidad, sigue firme en busca de medallas con un total de 3.259 puntos con las primeras cuatro pruebas.

En el arranque en los 100 metros con vallas realizó un tiempo de 13.93 y sumó 988 puntos; luego en el salto alto registró una altura de 1,63 y 771 puntos; en el lanzamiento de bala marcó una distancia de 11.43 m y recibió 623 puntos.

En la última prueba de anoche, los 200 metros planos marcó un crono de 25.11 y 877 puntos.

La prueba lidera la brasileña Ana Ferraz con 3.334 puntos y en segundo lugar se ubica de forma provisoria la canadiense Isabella Goudros con 3.297.

Restan tres pruebas para definir a las ganadoras: el salto largo, lanzamiento de jabalina y los 800 metros planos con lo que finalizará el heptatlón con muy buenas expectativas para la paraguaya que puede conquistar podio.

Männel queda fuera por lesión

El paraguayo-alemán Alexander Männel (19 años) de muy buenas condiciones en el decatlón tuvo que abandonar la competencia debido a una lesión.

El informe médico indicó que Alexander sufrió una lesión muscular en la cara posterior del muslo derecho, por ello quedó fuera de actividad tras cumplir siete de las diez pruebas donde finalizó con un total de 5.220 puntos.

Gauto se mete a la final de los 400 m

La velocista paraguaya Montserrat Gauto (19 años) consiguió avanzar a la final de los 400 metros llanos femenino.

Gauto marcó un tiempo de 55.86 para ubicarse en el tercer lugar de la serie 1 y con ello entrar a la final por las medallas que será hoy desde las 19:10.

La carrera tuvo un condimento aparte con la descalificación de la jamaiquina Shanque Williams que tuvo una salida en falso.