Tenis: Confirmados los equipos de la Laver Cup, con Alcaraz pero sin Sinner

Tal y como confirmó la organización del evento, ya se conocen los 12 jugadores (seis por equipo) que se enfrentarán del 19 al 21 de septiembre en esta octava edición, en la que el ‘Equipo mundial’ se enfrentará al ‘Equipo Europa’ en el torneo que lleva el nombre del extenista australiano Rod Laver, múltiple ganador de Grand Slam.

Lea más: Tenis: Medalla de bronce en dobles mixtos

Alcaraz, reciente ganador del Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos) ante Sinner, estará acompañado por el alemán Alexander Zverev (3), el danés Holger Rune (11), el noruego Casper Ruud, el checo Jakub Mensik (16) y el italiano Flavio Cobolli. El extenista francés Yannick Noah será el capitán del equipo.

En el equipo rival destaca la presencia estadounidense, con Taylor Fritz (4), Ben Shelton (6), Tommy Paul (14) y Francis Tiafoe (17).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El brasileño Joao Fonseca (44) y el argentino Francisco Cerúndolo (19) completan el conjunto que hasta ahora solo ha ganado dos ediciones, por cinco de los europeos, y que en 2025 tendrá como capitán al estadounidense Andre Agassi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los seis jugadores de cada equipo deben competir en un partido individual durante los dos primeros días y en no más de dos durante los tres días de competición, además, al menos cuatro de los seis jugadores deben jugar dobles.

Cada victoria en un partido vale un punto el viernes, dos puntos el sábado y tres puntos el domingo, y el primer equipo que alcance los 13 puntos gana la Laver Cup.