Balonmano y otros deportes: Guerreritos van por Brasil en semifinales

La otra semifinal del hándbol la disputarán Argentina y Estados Unidos (17:00).
Lea mas: Ser derrotados, sí; rendirse, jamás
También este jueves se disputarán los juegos posicionales del 5° al 8° lugar, a partir de las 9:00 Uruguay vs. México y desde las 12:00 Chile vs. Cuba.
En balonmano, las Guerreritas ganaron la medalla de bronce al vencer 20-18 a Uruguay. Brasil se llevó la presea de oro y Argentina la de plata.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Otras disciplinas que se inician en la presente jornada
Este jueves también arrancan el Ciclismo BMX Racing y la Gimnasia Artística.
En el Ciclismo estarán Alice Villalba (17 años) en B MX Race, Michael Warketin (16) en BMX Freestyle y Héctor Jara (18) en BMX Race. Las pruebas serán a las 11:30 en femenino y 11:55 en masculino, en el COP.
En Gimnasia Artística nos representará Ana Paula Mendieta (14 años) en las modalidades barras asimétricas, suelo, salto y viga de equilibrio.
Las justas arrancan a las 16:00 en el Pabellón de Gimnasia del SND.