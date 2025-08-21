Patinaje artístico: Paloma García vuela como escolta

Paloma se ubicó segunda en este estilo, con 58.84 puntos, detrás de la patinadora brasileña Lía Iwazaki con 59.44 y delante de la colombiana María Muñoz con 58.24.

Este jueves, Paloma buscará medallar participando en Free Dance, en el Velódromo del COP. Ambas modalidades, Style y Free corresponden al Solo Dance.

Otros atletas del Team Paraguay

También tomaron parte de la jornada del jueves los otros dos componentes del team guaraní, los atletas Nahir Santacruz y César Caballero.

Nahir se ubicó en séptimo lugar, con 41.81 puntos en Free, Programa Corto.

Lidera la brasileña Olympio con 57.20, seguida por la mexicana Lomas con 54.99, la argentina Manggia con 54.15, la colombiana Ruiz con 53.01, la chilena Ramos con 50.35 y la uruguaya González con 43.57.

La patinadora concursará hoy en en Programa Largo

Por su parte, César Caballero quedó quinto en Free Dance, con 38.85 puntos. Por ahora lidera el brasileño Leite con 83.80, seguido por el argentino Rodríguez con 69.93, el colombiano Rojas con 68.80 y el ecuatoriano Paredes con 39.37.

César competirá en la fecha en hoy Free Dance.