EN VIVO: seguí al Team Paraguay en el día 14 de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

El Team Paraguay continúa su participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con una intensa agenda deportiva en el día 14 de competencias. Desde la mañana hasta la noche, los atletas nacionales saltan a escena en distintas disciplinas, buscando avanzar en las fases finales y dejar en alto la bandera paraguaya.
Horarios de hoy viernes 22 de agosto
- Golf (AGC)
- Canotaje de velocidad (BA)
- Ciclismo BMX Racing (COP)
- Vóley de pista (ENC)
- Triatlón (ENC)
- Lucha libre (COP)
- Levantamiento de pesas (SND)
- Natación artística (COP)
- Patinaje artístico (COP)
- Vóley de pista (COP)
- Karate (COP)
- Patinaje artístico (SND)
- Gimnasia artística (SND)
- Atletismo (COP)
- Gimnasia artística (SND)
- Balonmano masculino (SND)
- Gimnasia artística (SND)
- Atletismo (COP)
- Patinaje artístico (COP)
- Atletismo (COP)
- Vóley playa (COP)
- Atletismo (COP)
- Gimnasia artística (SND)
- Patinaje artístico (SND)
- Vóley playa (COP)
- Atletismo (COP)
- Balonmano (COP)