Hipismo: Tercera jornada de adiestramiento

Otra fecha mas de competencias de adiestramiento ecuestre llama a las amazonas y jinetes para una jornada prometedora.

Las justas sabatinas arrancarán a las 8:30, con las Escuelas Menores.

Posteriormente se realizarán las competencias en las categorías Novicios Menores, Novicios Mayores.

A continuación señala el programa la categoría San Jorge, para dar paso al Primer Nivel, Cuarto Nivel, Segundo Nivel y Para Adiestramiento Grupo II.