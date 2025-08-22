Polideportivo

Hipismo: Tercera jornada de adiestramiento

Este sábado se desarrollará la Tercera Fecha Oficial del Concurso de Adiestramiento de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA), en las instalaciones del Club Hípico Paraguayo (CHP).

Por ABC Color
22 de agosto de 2025 - 23:58
Victoria Royg, Alejandra Samaniego y Jimena Borja, participarán en Escuelas Menores.
Victoria Royg, Alejandra Samaniego y Jimena Borja, participarán en Escuelas Menores.

Otra fecha mas de competencias de adiestramiento ecuestre llama a las amazonas y jinetes para una jornada prometedora.

Lea mas: Buen adiestramiento

Las justas sabatinas arrancarán a las 8:30, con las Escuelas Menores.

Posteriormente se realizarán las competencias en las categorías Novicios Menores, Novicios Mayores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A continuación señala el programa la categoría San Jorge, para dar paso al Primer Nivel, Cuarto Nivel, Segundo Nivel y Para Adiestramiento Grupo II.

Enlace copiado