Otros deportes: Mucha acción, pero sin frutos

En Atletismo, Posta 4x400, paraguay quedó cuarto en la final en la rama varonil.

En Posta 4x400 femenino, el team guaraní se ubicó sexto.

En Canotaje K4 500 metros, las chicas quedaron en 6° lugar, mientras los varones en 7°.

En K2 500 metros, Flavia Velázquez/Yasmín Rojas llegaron en 4° lugar y culminaron su participación. Tomás Escobar/Rodrigo Florentín tuvieron igual rendimiento.

En K2 500 Mixto, Melody Hermosilla/Rodrigo Florentín se ubicaron en 5° lugar.

En BMX Race, Alice Villalba Hanh corrió pero no pudo avanzar a instancias decisivas, al igual que Héctor Javier Jara.

En Triatlón, en relevos mixtos, los paraguayos cerraron el lote, en 13° puesto.

En Karate 75 kg. participó Dieter Rinck, que perdió en tres combates, quedando quinto. En 55 kg. Amalia Leyton también perdió sus tres combates.

En Lucha Olímpica 57 kg. cayó Juan Montiel y culminó en la quinta posición. En 65 kg. Diego Villalba peleó por la medalla de bronce, pero perdió y quedó en quinto lugar, al igual que en 74 kg. Joao Maldonado.

En 67 kg., Enzo López fue derrotado en las tres peleas.

En Libre 86 kg. Fernando Ramos quedó en quinto puesto.

En Libre 125 kg. Iván Gómez no pudo conseguir el bronce, quedando quinto.