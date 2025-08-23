Despedida del Team Paraguay en jornada sabatina

Entre los tres deportes, el golf regaló dos medallas más, sumando a la plata en Equipos Mixtos, en los ASU2025.

Este sábado, en femenino, Victoria Livieres se colgó la presea de bronce, mientras María Inés Jaime cerró en la posición 21.

En masculino, Benjamín Fernández fue escolta y medalla de plata, mientras su hermano quedó en la cuarta posición.

Experiencia en canotaje

El equipo paraguayo de canotaje de velocidad tuvo buena experiencia en la Bahía de Asunción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En K2 500 metros masculino, Tomás Escobar y Rodrigo Florentín se ubicaron en cuarto lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En K2 500 metros Mixto, Melody Hermosilla y Tomás Escobar culminaron en quinta posición.

En K2 500 metros femenino, Yasmín Rojas y Flavia Velázquez quedaron en cuarto lugar.

Karate-Do con Iván

En Karate, Iván Florentín fue octavo en Kumite - 60 kilogramos. Iván ya tiene varios logros y aún le queda tiempo para mejorar.