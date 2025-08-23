Polideportivo

Plusmarcas en ASU2025 en varias disciplinas

Los Juegos Panamericanos en Asunción dejaron varios récords en distintas disciplinas deportivas.

23 de agosto de 2025 - 21:53
La mexicana Dafne Suárez estableció récord en los 5.000 metros.
Las mexicanas Dafne Juárez y Antonia Sánchez impusieron marcas en Atletismo, en 5.000 metros (15:51.27) y 400 metros con vallas (55.91”), respectivamente, en los I Juegos Panamericanos Junior Asu2025

En Natación lo hicieron la argentina Agostina Hein (400 metros combinados individual, 4:47.90), la mexicana Celia Pulido (100 m. espalda, 1:00.82) y el brasileño Stephan Steverink (400 m. combinado individual, 4:16.06).

En Levantamiento de Pesas, la canadiense Charlotte Simoneau marcó el récord en categoría 69 kg., con 240 kilos, y la colombiana Gellen Torres en 58 kg., con 213 kilos.

Otra cafetera, Valentina Barrios, escribió un nuevo registro en lanzamiento de jabalina, con 58.34 metros.

Se registraron otras marcas por ser nuevas disciplinas, en natación en aguas abiertas, el golf y el BMX Freestyle.

