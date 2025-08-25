U.S. OPEN: Debut de Sinner

El italiano que está al frente de la clasificación de la ATP enfrentará al checo Vit Kopriva (#78).

Lea mas: Se abre el telón del U.S. Open

Entre los rankeados dentro del Top Ten también bajará a la pista dura en New York el alemán Alexander Zverev (#3) que jugará contra el chileno Alejandro Tabilo, el autraliano A de Minaur (#8) contra su compatriota Christopher O’Connell y el italiano Lorenzo Musetti (#10) contra el francés Giovanne Mpetshi.

Del lado femenino harán su debut la polaca Iga Swiatek (#2) vs. la colombiana Emiliana Arango, las estadounidenses Coco Gauff (#3) y Amanda Anisimova (#8) en sendos juegos contra las australianas Ajla Tomljanovic y Kimberly Birrell, respectivamente.

* Resultados de primera ronda. Algunos de los resultados mas resaltantes de la víspera fueron: El danés Holger Rune (#11) venció al neerlandés Botic van de Zandschulp 6-3, 7-6(4), 7-6(2), el británico Jack Draper al argentino Federico Gómez 6-4, 7-5, 6-7, 6-2. También avanzaron los sudamericanos, el argentino Francisco Comesaña y el brasileño João Fonseca.

Este lunes también debutaba el español Carlos Alcaraz (#2). En la rama femenina, los locales vieron con tristeza la eliminación de Madison Keys ante la mexicana Renata Zarazúa.