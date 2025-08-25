V Panamericano de Karate: Legión irá a Bogotá

La delegación guaraní estará compuesta por los karatekas Silvio Benítez - Masculino mayores, modalidad Kata (fórmula) y Kumite (combate); Ana Martínez - Femenino mayores en Kata, kumite y Kata por equipos; Luana Encina - Femenino 16 años, Kata, Kumite y Kata por equipos y Aimi Larrosa - femenino mayores en Kata, Kumite y Kata por equipos.

Los atletas se encuentran en la última etapa de su preparación, principalmente en el aspecto técnico.

Aimi, quinta en Japón

Si bien todo el grupo tiene un buen palmarés para este certamen de alto nivel, uno de los puntos altos es la karateka Aimi Larrosa Matsuo (29 años).

El año pasado compitió en el Mundial de Japón y se ubicó en la 5ª posición, cayendo en cuartos de final ante la crema de este deporte.

La encarnacena practica hace más de 10 años y obtuvo medalla de plata en los Panamericanos de Chile 2022 y Colombia 2023.

“Espero que este año, al fin, pueda traer la medalla de oro al Paraguay, estoy entrenando con todo para ello”, señaló la excelente atleta con altas posibilidades de ganar la medalla dorada.