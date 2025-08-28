Este viernes de pone en marcha el Junior Invitational AJGA-IPS de golf en el Yacht

Este viernes se pone en marcha el torneo golfístico denominado Torneo Yacht & Golf Club Junior Invitational AJGA-IPS, en el Yacht y Golf Club Paraguayo donde las atracciones serán Franco Fernández (vigente campeón del certamen) y Victoria Livieres (medallista de bronce en Asu2025).