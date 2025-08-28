Este viernes de pone en marcha el Junior Invitational AJGA-IPS de golf en el Yacht

Estos primeros 18 hoyos de los tres previstos arrancará este viernes a partir de las 8:00 y los primeros paraguayos en salir en ese horario son Valentino Martínez y Naim Auada, que junto al argentino Alexis Schenwald serán quienes abrirán el certamen.
El último grupo, saltara al campo a las 10:50 y el mismo está conformado por las paraguayas Letizia Aguilera y Astrid Ludwing. Países participantes: Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá, Perú, Puerto Rico y Uruguay.
Este jueves fueron intensas las prácticas en la sede del certamen para llegar a punto para el gran torneo internacional de golf organizado por el Centro de Desarrollo Deportivo.
Esta justa reunirá a jugadores de 12 a 19 años y contará con lo mejor de esta disciplina de Paraguay, tanto en damas como en caballeros en donde el paraguayo Franco Fernández irá por el bicampeonato.
Destacándose además la participación de Victoria Livieres, reciente medallista de plata en equipos mixto junto a Franco y bronce en individual femenino en ASU2025 entre otros.
Como parte de este gran torneo, también se anuncia una charla sobre las novedades de la International Junior Golf Academy con Pedro Fonseca este viernes desde las 16:00 en el que se darán detalles sobre el College Recruiting, mientras que este sábado a partir de las 16:00, la charla versara sobre la International Junior Golf Academy (IJGA).
Este evento otorgará premios de alto valor deportivo y académico, en colaboración con la American Junior Golf Association (AJGA), una de las organizaciones de golf juvenil más prestigiosas del mundo.
Los ganadores (categorías femenina y masculina) obtendrán el estatus Fully Exempt, el nivel más alto dentro del sistema de ingreso de la AJGA, que brinda acceso prioritario a torneos, visibilidad y posicionamiento élite.