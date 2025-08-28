Froome, con neumotórax y varias fracturas, será operado tras ser atropellado en Francia

Según informó este jueves su equipo, Froome fue evacuado en helicóptero a un centro hospitalario en la localidad francesa de Toulon y, tras someterse a un escáner se ha confirmado que sufre neumotórax, la fractura de cinco costillas y la fractura de una vértebra lumbar.

El equipo destaca que el ciclista será sometido a intervención quirúrgica este jueves por la tarde, se encuentra estable y no sufre ninguna lesión en la cabeza.

Froome (Kenia, 1985), cuatro veces ganador del Tour de Francia, dos de la Vuelta y una del Giro, se encontraba en su última temporada con contrato con su actual equipo, al que llegó en 2021 tras salir de la estructura del equipo Sky.

A Sky, que en 2019 pasó a denominarse Ineos, llegó en 2010 y permaneció en sus filas hasta 2020. Allí logró sus victorias más importantes,´entre ellas siete grandes, para un total de 46 triunfos. El último fue en la temporada 2018 cuando acabó imponiéndose en el Giro de Italia.

Froome todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre una posible retirada del ciclismo o su continuidad en el pelotón alguna temporada más.