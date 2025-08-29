Debacle de EE.UU. en el US Open: Shelton y Tiafoe fuera en tercera ronda

La derrota del joven Shelton, sexto del ránking mundial, fue producto de una lesión de hombro que lo obligó a retirarse frente al francés Adrian Mannarino (77) cuando el marcador estaba empatado 6-3, 3-6, 6-4 y 4-6.

El zurdo local, campeón este mes del Masters 1000 de Canadá, comenzó a sentir el dolor cuando dominaba por dos sets a uno y empezaba el cuarto parcial.

Tras ser atendido en el banco, el carismático Shelton trató de seguir jugando pero los gestos de dolor se repetían tras cada golpe.

El rostro del jugador se fue ensombreciendo y desde la grada su padre y entrenador, Bryan Shelton, le hizo señales de que cesara su intento.

Tras perder el cuarto set, Shelton se dirigió a Mannarino para felicitarlo por la clasificación. El dolor “era muy alto. Nunca me retiré antes, no soy un tipo que se retire si puede jugar”, dijo abatido ante la prensa.

“Nunca había sentido algo así”, indicó Shelton sin poder identificar el origen de la lesión. “El dolor empezó al comienzo del cuarto set pero honestamente no tengo ni idea de qué se trata”.

Una hora después de la desafortunada salida de Shelton, Frances Tiafoe encajó una impactante derrota ante el alemán Jan-Lennard Struff por 6-4, 6-3 y 7-6 (9/7).

Número 27 de la ATP, Tiafoe fue semifinalista del US Open en 2022 y 2024 y no se despedía antes de octavos desde 2019.

Struff, que proviene de la fase de clasificación, ya había sorprendido esta semana al noruego Casper Ruud, subcampeón en 2022.

“Va a ser difícil de aceptar la forma en que jugué hoy y estar fuera del US Open tan temprano” , reconoció Tiafoe, que reconoció la superioridad de Struff en el choque.

“Tengo que quitarme el sombrero ante él. Me hizo sentir muy incómodo”, admitió. “Es lo que es. Tengo que aceptarlo. Es muy difícil”.