Hipismo: Saltan en el Club Hípico

Este sábado se dará inicio a las competencias correspondientes a la Tercera Fecha del Ranking Oficial de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa), en la pista de geotextil del Club Hípico Paraguayo (CHP). Las justas corresponden a la Segunda Etapa de la temporada.

Por ABC Color
29 de agosto de 2025 - 22:43
Mónica Vargas saltará esta mañana en la categoría 1.30.
Gentileza

* Programa sabatino. Las competencias hípicas de la fecha se iniciarán a las 8:30, con los chicos de la Mini Escuela, que saltarán obstáculos a 0.30 metro de altura y a continuación los atletas de las Escuelas Menores y Mayores 0.70 y 0.60.

Las categorías principales ingresarán desde las 10:30, con las amazonas y jinetes de 1.30 y 1.40.

Nuevamente saltarán los “escueleros” de 0.80 y 0.90, para dar paso finalmente a las categorías 1.00, 1.10 y 1.20 metros, para cerrar las actividades sabatinas.

* Broche de oro dominguero. Este domingo se repetirá este programa y conforme las puntuaciones de los distintos binomios se conocerá a los mejores de esta fecha.

Uno de los esperados eventos que está en puertas es el Campeonato Sudamericano Juvenil ASU2025, que se celebrará desde el 29 de setiembre al 5 de octubre próximos, en el Club Hípico Paraguayo.

