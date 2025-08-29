Hipismo: Saltan en el Club Hípico

* Programa sabatino. Las competencias hípicas de la fecha se iniciarán a las 8:30, con los chicos de la Mini Escuela, que saltarán obstáculos a 0.30 metro de altura y a continuación los atletas de las Escuelas Menores y Mayores 0.70 y 0.60.
Las categorías principales ingresarán desde las 10:30, con las amazonas y jinetes de 1.30 y 1.40.
Nuevamente saltarán los “escueleros” de 0.80 y 0.90, para dar paso finalmente a las categorías 1.00, 1.10 y 1.20 metros, para cerrar las actividades sabatinas.
* Broche de oro dominguero. Este domingo se repetirá este programa y conforme las puntuaciones de los distintos binomios se conocerá a los mejores de esta fecha.
Uno de los esperados eventos que está en puertas es el Campeonato Sudamericano Juvenil ASU2025, que se celebrará desde el 29 de setiembre al 5 de octubre próximos, en el Club Hípico Paraguayo.