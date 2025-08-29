Hipismo: Saltan en el Club Hípico

Este sábado se dará inicio a las competencias correspondientes a la Tercera Fecha del Ranking Oficial de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa), en la pista de geotextil del Club Hípico Paraguayo (CHP). Las justas corresponden a la Segunda Etapa de la temporada.