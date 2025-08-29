Jerry Jones afirma que salida del estelar Micah Parsons fue lo mejor para Cowboys

"Fue lo mejor para nuestra organización, no solo para el futuro, sino también para esta temporada. Hemos conseguido un jugador seleccionado Pro Bowl en un área que nos preocupaba mucho, que es detener la carrera", afirmó el directivo.

A cambio de Parsons, considerado uno de los mejores apoyadores de la NFL, el equipo de la estrella solitaria obtuvo, además de una selección de primera ronda del Draft del 2026 y una del 2027, al experimentado tackle defensivo Kenny Clark, Pro Bowl en 2019, 2021 y 2023.

A pesar de los valores de Clark, quien este viernes viajó en el jet privado de los Cowboys para integrarse al equipo, Parsons, con solo 26 años, se había convertido en el alma de la defensiva de Dallas con 12 capturas o más en cada una de las cuatro campañas que pasó con los texanos, algo a lo que Jones restó importancia.

"Fue un activo valioso que nos brindó cuatro años excelentes, pero todo va en contra de lo que pueda hacer por ti en el futuro", señaló.

Parsons obtuvo en Packers un contrato de cuatro años a cambio de 188 millones de dólares, que lo convirtieron en el jugador no quarterback mejor pagado de la NFL, un acuerdo que Jones no estuvo a favor de ofrecer a través del agente de Micah, principal razón de su salida.

"Me cae muy bien Micah. Es un gran jugador. Estamos muy agradecidos por su gran calidad. Podría haberlo fichado en abril. Le hice una oferta. No fue aceptable y no acepté que se hiciera a través de su agente, como él quería. No hay ni un ápice de venganza. No me molesta que no hayamos llegado a un acuerdo", subrayó.

Según el dueño de Cowboys, su equipo ganó con este intercambio por la calidad que tiene Kenny Clark para frenar el ataque terrestre rival, una de las debilidades de Dallas durante la campaña pasada.

"Eso fue parte de ganar ahora mismo. Kenny Clark será pieza clave en eso. Pensamos que mejoraremos en nuestra capacidad para detener y presionar, podríamos compensar la falta de Micah, quien obviamente es un jugador de elite presionando al pasador, pero, ahora tenemos jugadores en cada Draft de los próximos años y nada nos impide usarlos para mejorar este año, algo que no descartamos", concluyó.