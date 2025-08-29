Polideportivo

Panamericano de Karate: Báez muerde el bronce

El luchador Leandro Báez consiguió la medalla de bronce en el XXXIV Campeonato Panamericano de Karate, en la categoría menores de 14 años.

29 de agosto de 2025 - 22:47
Leandro Báez, atleta del Team Py, ganó la presea de bronce.
El evento de karate se desarrolla en las instalaciones del SND Arena y convoca a los mejores artemarcialistas de las categorías U12, U14, Cadetes y Junior.

Medalla para el Team Paraguay

Llegó la medalla para el Team Paraguay a través del karateca Leandro Baéz, una de las esperanzas entre los luchadores tricolores, y ya con el fruto esperado.

Leandro se impuso en la categoría -40 kg y para colgarse el bronce dejó atrás a karatecas de Brasil, EE.UU., México y Colombia.

Siguen los combates y formas

El evento, que reúne a casi un millar de atletas, prosigue el sábado con combates y formas, y culminará este domingo.

En el campeonato están representados 24 países de distintas latitudes.

El acceso es libre y gratuito.

El campeonato es organizado por la Federación Paraguaya de Karate Do, con la supervisión de la Panamerican Karate Federation.

