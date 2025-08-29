Panamericano de Karate: Báez muerde el bronce

El evento de karate se desarrolla en las instalaciones del SND Arena y convoca a los mejores artemarcialistas de las categorías U12, U14, Cadetes y Junior.

Medalla para el Team Paraguay

Llegó la medalla para el Team Paraguay a través del karateca Leandro Baéz, una de las esperanzas entre los luchadores tricolores, y ya con el fruto esperado.

Leandro se impuso en la categoría -40 kg y para colgarse el bronce dejó atrás a karatecas de Brasil, EE.UU., México y Colombia.

Siguen los combates y formas

El evento, que reúne a casi un millar de atletas, prosigue el sábado con combates y formas, y culminará este domingo.

En el campeonato están representados 24 países de distintas latitudes.

El acceso es libre y gratuito.

El campeonato es organizado por la Federación Paraguaya de Karate Do, con la supervisión de la Panamerican Karate Federation.