Prometedor arranque en el Junior Invitational de golf

Ambos cerraron este primer día de competencia al frente en el score. En masculino, sensacional comienzo de Franco Fernández que firmo una tarjeta con 67 impactos, -5 para así empezar la defensa del título alcanzado el año pasado de la mejor manera.
Franco tuvo un recorrido logrando 7 birdies, en los hoyos 2, 7, 12, 14, 15, 17 y 18 respectivamente; pero sufrió 2 bogeys, en el 4 y 10; para empatar el resto de los huecos.
La segunda colocación fue para el brasileño Rafael Monteiro Paiva con 75, +3; seguido por el golfista paraguayo Ezequiel Cabrera, también con 75, +3 para quedar en la tercera ubicación.
Mientras que en femenino, la también ganadora del año pasado de este mismo torneo, Ana Giuliano, cerró esta ronda inicial con 75 golpes, +3, apuntando también al bicampeonato.
Posteriormente se ubicaron las paraguayas Victoria Livieres y Sol Mendoza con 79, +7 luego finalizó este trencito guaraní con Sofia Mendoza en el cuarto puesto quién entrego una tarjeta con 80, +8.
Hoy prosigue el certamen que viene mostrando un alto nivel.