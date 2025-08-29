Polideportivo

Sabalenka se venga de Fernández en el US Open y chocará con española Bucsa

Tras cuatro años de espera, la bielorrusa Aryna Sabalenka se cobró este viernes su deseada revancha de la canadiense Leylah Fernández y avanzó a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

Por ABC Color
29 de agosto de 2025 - 22:32
la bielorrusa Aryna Sabalenka se cobró este viernes su deseada revancha de la canadiense Leylah Fernández y avanzó a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.
la bielorrusa Aryna Sabalenka se cobró este viernes su deseada revancha de la canadiense Leylah Fernández y avanzó a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.011032+0000 ELSA

La número uno mundial superó a Fernández (30) por 6-3 y 7-6 (7/2) en el arranque de la sesión nocturna en Nueva York.

Lea más: Hipismo: Se cierran las inscripciones

Sabalenka, que no se baja de octavos desde 2020, se reencontraba con Fernández por primera vez desde la dolorosa derrota que le asestó la canadiense en las semifinales del Abierto de Estados Unidos de 2021.

Desde entonces, la bielorrusa despegó alcanzando tres títulos de Grand Slam, incluida su primera corona en Nueva York en 2024, mientras Fernández nunca volvió a brillar como en aquella edición del US Open con 19 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estaba deseando tomarme esta venganza” , reconoció este viernes Sabalenka. “Estoy muy contenta con lograr esta victoria, ella es una gran competidora”.

Enlace copiado