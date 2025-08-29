Sabalenka se venga de Fernández en el US Open y chocará con española Bucsa

La número uno mundial superó a Fernández (30) por 6-3 y 7-6 (7/2) en el arranque de la sesión nocturna en Nueva York.
Sabalenka, que no se baja de octavos desde 2020, se reencontraba con Fernández por primera vez desde la dolorosa derrota que le asestó la canadiense en las semifinales del Abierto de Estados Unidos de 2021.
Desde entonces, la bielorrusa despegó alcanzando tres títulos de Grand Slam, incluida su primera corona en Nueva York en 2024, mientras Fernández nunca volvió a brillar como en aquella edición del US Open con 19 años.
“Estaba deseando tomarme esta venganza” , reconoció este viernes Sabalenka. “Estoy muy contenta con lograr esta victoria, ella es una gran competidora”.