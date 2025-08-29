Sifan Hassan correrá el maratón de Sídney y renuncia a los Mundiales de Tokio

Hassan, de 32 años, será el domingo una de las grandes estrellas del maratón de Sídney, que por primera vez forma parte del circuito de 'Majors' (maratones más importantes del mundo) junto con Tokio, Nueva York, Boston, Chicago, Berlín y Londres.

"En dos o tres semanas ni siquiera sé si me habré recuperado. Apenas puedes caminar los días posteriores a un maratón así que he tomado una decisión difícil. Nunca he faltado a ningún Mundial pero realmente quiero participar en el maratón de Sídney, ya que es el primer gran maratón en Australia y yo me pregunto: ¿Quién no querría participar en un primer gran maratón?", dijo Hassan, en la conferencia de prensa de presentación de la carrera.