Franco Fernández sigue en punta en el Junior Invitational de golf

Franco en esta penúltima vuelta nuevamente firmó una tarjeta con bajo par, al finalizar con 69 impactos, 3 bajo el par del siempre complicado campo en el que sigue en punta.

El viento no fue inconveniente para que Fernández pueda afianzarse en el clasificador general y quedar cada vez más cerca del bicampeonato con un total de 136 golpes, 8 menos, lo que le permite ser líder solitario y muy cómodo con un recorrido sabatino donde logro 5 birdies, sufrió 3 bogeys, para empatar el resto de los hoyos.

Los siguientes puestos lo tienen a los paraguayos Ezequiel Cabrera, que está segundo con rondas de 75 y 80, total 155, +11 y tercero Miguel Ayala con 78 y 80, total de 158, +14.

En femenino, tampoco hubo novedades en la punta, ya que la defensora del título, Ana Giuliana de Argentina volvió a cerrar esta penúltima vuelta al tope de la clasificación

Pero padeció los problemas que creo el fuerte viento, finalizando el segundo día de la prueba con 81, +9, que sumados a los 75, +3 en el inicio del evento, totalizando 156, +12, para seguir firme su camino al bicampeonato.

La mejor paraguaya luego de 2 días de competencia, quedando a 1 golpe de Giuliano es Sol Mendoza con rondas de 79 y 78, para totalizar 157 golpes, +13 para quedar en la segunda posición a falta de la ronda final hoy. Un poco más atrás finalizaron Sofía Mendoza y Victoria Livieres con 162 impactos, +18 para ocupar la 3ª y 4ª posición respectivamente.

Al final de esta penúltima vuelta, tal como sucedió también el día viernes, se tuvo una nueva clínica de golf con el profesor Horacio León, esta vez el mismo tuvo lugar en el hoyo 19 del Yacht.