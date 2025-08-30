Hipismo: Entusiasmante Tercera Fecha que cierra hoy

Ignacio Galeano del Club Hípico Paraguayo, sobre el lomo de Cue Channes ganó ayer en la principal categoría, 1.40 metros, seguido por Emanuel Pérez.

Sophia Vargas de Lamat con Gualilán Catherine se impuso en 1.30 metros, seguida por Agostina Sánchez y Mónica Vargas.

En 1.20 metros se impuso Abril Díaz Portela del Rakiura, con Odessa Z.

En 1.10 ganó Victoria Abigail Giménez del Horse King con HJ Helmout.

En 1.00 metro se impuso Violeta Báez del ACA con Cochabamba.

Escuelas Menores - Categoría 0.60: Giuliana Fretes del Acá Carayá con Kimi; Mayores: María González de la Escuela Paraguaya de Equitación con Black;

Menores 0.70: Bianca López del ACA con Kimi; Mayores: Laura Cass del Rakiura con Ben Hur;

Menores 0.80: María Royg de La Fortaleza con Bella; Mayores: Daniela Correa del ACA con Zaimén;

Menores 0.90: Erika González de la Sociedad Hípica Paranaense con Celim; Mayores: Athiana Baertschi del ACA con Holly Girl.

* Corolario dominguero. Esta mañana proseguirán los saltos a partir de las 8:30, en la pista de geotextil del Club Hípico.