Sinner reacciona a tiempo ante Shapovalov y pisa octavos del US Open

El número uno mundial superó su primer gran examen en el Grand Slam de Nueva York ante Shapovalov (29) por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3 después de tres horas y 12 minutos.

Su siguiente rival salía del duelo nocturno entre el estadounidense Tommy Paul y el kazajo Alexander Bublik.

En Flushing Meadows, Sinner defiende tanto el título logrado el año pasado como la primera posición de la clasificación mundial, que puede perder en manos de Carlos Alcaraz.

Tras dos cómodas primeras rondas, el viernes se tuvo que arremangar para equilibrar un set inicial en contra y después una desventaja de 3-0 en el tercer parcial.

Shapovalov, que llegó a ser semifinalista de Wimbledon en 2021, arrinconó al italiano con su potente servicio (15 ’aces’) y llegó a tener una pelota para avanzarse 4-0 en el cuarto set.

En ese momento Sinner reaccionó para evitar una situación límite. Tras escapar de la trampa, el italiano aceleró ganando nueve juegos seguidos que le permitieron sellar el triunfo.

“Fue un partido muy duro hoy. Conozco a Denis desde hace bastante tiempo. Sabía que tenía que jugar a un nivel muy alto”, dijo Sinner, vencido en su único precedente ante el canadiense en 2021.

Sinner agrandó así su racha de 24 partidos ganados de forma consecutiva en torneos de Grand Slam de pista rápida.

Al mismo tiempo el transalpino exhibió algunas debilidades en un torneo en el que Alcaraz no le está dando ningún respiro.

Para mantenerse en la cima de la ATP, Sinner necesita mejorar el resultado en Nueva York del español, que está mostrando un tenis arrollador y el viernes se plantó en los octavos sin dejarse un set. “La segunda semana es completamente diferente” , advirtió Sinner. “Siempre es una gran señal estar todavía aquí. Se está volviendo más y más difícil, también física y mentalmente”.

Este año, el transalpino ha alcanzado las finales de los tres anteriores torneos de Grand Slam, con victorias en el Abierto de Australia y Wimbledon y una derrota en Roland Garros ante Alcaraz.

En Nueva York, último torneo grande del calendario, aspira a ser el primer campeón en repetir título desde los cinco que encadenó Roger Federer entre 2004 y 2008.