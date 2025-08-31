Tercera cita del Ranking: Emociones ecuestres

En las jornadas desarrolladas en la pista de geotextil del Hípico, Ignacio se impuso sobre el lomo de Cue Channes en 1.40, seguido por Emanuel Pérez.
Lea mas: Entusiasmante tercera fecha
Valeria Giménez del CHP se consagró en la categoría 1.30, montando a Pegasus Star Wars, seguida por Agostina Sánchez.
Abril Díaz Portela del Rakiura celebró la copa en 1.20, con Odessa Z, flanqueada por Ricardo Schweizer y Felipe Cedrés.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Juan Ignacio Pena del CHP se coronó en 1.10 con Spring, seguido por Carole Piguet y Estefanía Pena.
Paulina Beissinger del CHP es la campeona en 1.00 metro, con su montado Tatabra Dixie, seguida por el Tte. Juan Carlos Melgarejo y Óscar Aponte.
En Escuelas Menores 0.90: Campeona Nuvia Figueredo del Acá Carayá con Silvestre, seguida por Rhaiza Ortega; Mayores: María Belén Quintana de Centro Ecuestre La Fortaleza con Nazareno, Athiana Baertschi;
Menores 0.80: Paulina García del Horse King con Mandrake, Luciana Alfonso; Mayores: Daniela Correa del ACA con Zaimén, Isabel Samaniego;
Menores 0.70: Anna Bernard de La Fortaleza con Malakito, Bianca López; Mayores: Laura Cass del Rakiura con Ben Hur, Paola Segovia;
Menores 0.60: Paula Bernard de La Fortaleza con Malakito, Giuliana Fretes; Mayores: Lisa Watanabe de la Escuela de Equitación con Furia, Ana Cantero.