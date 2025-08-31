Tercera cita del Ranking: Emociones ecuestres

En las jornadas desarrolladas en la pista de geotextil del Hípico, Ignacio se impuso sobre el lomo de Cue Channes en 1.40, seguido por Emanuel Pérez.

Lea mas: Entusiasmante tercera fecha

Valeria Giménez del CHP se consagró en la categoría 1.30, montando a Pegasus Star Wars, seguida por Agostina Sánchez.

Abril Díaz Portela del Rakiura celebró la copa en 1.20, con Odessa Z, flanqueada por Ricardo Schweizer y Felipe Cedrés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Juan Ignacio Pena del CHP se coronó en 1.10 con Spring, seguido por Carole Piguet y Estefanía Pena.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paulina Beissinger del CHP es la campeona en 1.00 metro, con su montado Tatabra Dixie, seguida por el Tte. Juan Carlos Melgarejo y Óscar Aponte.

En Escuelas Menores 0.90: Campeona Nuvia Figueredo del Acá Carayá con Silvestre, seguida por Rhaiza Ortega; Mayores: María Belén Quintana de Centro Ecuestre La Fortaleza con Nazareno, Athiana Baertschi;

Menores 0.80: Paulina García del Horse King con Mandrake, Luciana Alfonso; Mayores: Daniela Correa del ACA con Zaimén, Isabel Samaniego;

Menores 0.70: Anna Bernard de La Fortaleza con Malakito, Bianca López; Mayores: Laura Cass del Rakiura con Ben Hur, Paola Segovia;

Menores 0.60: Paula Bernard de La Fortaleza con Malakito, Giuliana Fretes; Mayores: Lisa Watanabe de la Escuela de Equitación con Furia, Ana Cantero.