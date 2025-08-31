Victoria Livieres y Franco Fernández, campeones del Junior Invitational de golf

Fernández alcanzó el bicampeonato con un total de 218 impactos (+ 2), con rondas de 67 el primer día (-5); 69 (-3) en la penúltima ronda, y 82 (+10) en el cierre para subir a lo más alto del podio por segundo año consecutivo.

“Me siento muy orgulloso y feliz por concluir de esta manera este certamen, fue un torneo muy bien organizado y la cancha estuvo en perfectas condiciones”, comentó Fernández.

En femenino, espectacular repunte de Victoria Livieres en el último día del torneo, había arrancado muy por detrás de la líder y campeona defensora del cetro, la argentina Ana Giuliano, quién estuvo al frente en las dos primeras rondas.

Livieres, con rondas de 79, 83 y 76, totalizó 238 golpes, 22 sobre par, superando y destronando a Giuliano que, con recorridos de 75, 81 y 85, sumó en total 241, 25 sobre par y el tercer lugar en el podio fue para Sol Mendoza, de Paraguay, con vueltas de 79, 78 y 85, para un total de 242 (+26).

La magnifica campeona se refirió al título obtenido diciendo: “La verdad que estoy muy contenta, fue una última ronda muy dura, en donde el viento fue terrible, estaba con 4 más, pero me dije a mi misma, tranquila, cualquier cosa puede pesar”.

Ambos vienen de consagrarse también en los Panamericanos Asu2025.