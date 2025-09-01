Baloncesto: Olimpia Kings y Deportivo San José siguen en racha

Los franjeados se impusieron por 91 a 62 en su visita a La Catedral del Básquetbol del Club Atlético Ciudad Nueva, con parciales de 16-23, 15-22, 17-32, 14-14.
Los “santos” pelearon palmo a palmo con el guapo team de Félix Pérez Cardozo que quería ganar en su casa, en el “Efigenio González”, pero cayeron por escaso margen, 56-62. Los chicos: 9-14, 24-27, 15-12, 8-9.
En Pedro Juan Caballero, Deportivo Amambay se hizo fuerte para doblegar por amplio margen al Sportivo Luqueño, por el score de 81-45. Los parciales fueron de 18-17, 17-13, 23-12, 23-9.
Finalmente, San Alfonzo de Minga Guazú derrotó a domicilio al Deportivo Campoalto, en el Comando Logístico, por el marcador de 72-64. Parciales: 16-17, 20-21, 12-20, 16-14.
El jueves hay nueva fecha por el Clausura.