Baloncesto: Olimpia Kings y Deportivo San José siguen en racha

El campeón Olimpia Kings y Deportivo San José siguen sus marchas invictas en el Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol Masculina, cuya cuarta fecha se disputó íntegramente este lunes.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 22:36
Cuadro titular del San José en el Torneo Clausura de la Liga.
Cuadro titular del San José en el Torneo Clausura de la Liga.

Los franjeados se impusieron por 91 a 62 en su visita a La Catedral del Básquetbol del Club Atlético Ciudad Nueva, con parciales de 16-23, 15-22, 17-32, 14-14.

Los “santos” pelearon palmo a palmo con el guapo team de Félix Pérez Cardozo que quería ganar en su casa, en el “Efigenio González”, pero cayeron por escaso margen, 56-62. Los chicos: 9-14, 24-27, 15-12, 8-9.

En Pedro Juan Caballero, Deportivo Amambay se hizo fuerte para doblegar por amplio margen al Sportivo Luqueño, por el score de 81-45. Los parciales fueron de 18-17, 17-13, 23-12, 23-9.

Finalmente, San Alfonzo de Minga Guazú derrotó a domicilio al Deportivo Campoalto, en el Comando Logístico, por el marcador de 72-64. Parciales: 16-17, 20-21, 12-20, 16-14.

El jueves hay nueva fecha por el Clausura.

