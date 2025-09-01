XXVIII Campeonato Sudamericano de Golf Damas Senior desde este domingo

La Asociación de Damas Senior del Paraguay presentó el prestigioso certamen internacional, XXVIII Campeonato Sudamericano de Golf Damas Senior que reunirá a la élite del golf amateur de la región.

El torneo se disputará del 7 al 13 de septiembre, con competencias en el Yacht y Golf Club Paraguayo y en el Asunción Golf Club, congregando a más de 200 jugadoras provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela y Paraguay.

“Estamos muy entusiasmados por ser anfitriones de un torneo de esta magnitud. Es una oportunidad para mostrar la calidad de nuestras golfistas y la hospitalidad de nuestra gente. Las jugadoras Sénior son un verdadero ejemplo de pasión y dedicación, y estamos seguros de que nos brindarán un espectáculo inolvidable. Además, este campeonato representa una ocasión única para fortalecer lazos de amistad entre naciones hermanas, promover el espíritu deportivo y dejar en alto el nombre del Paraguay en el ámbito internacional”, destacó Miriam Bautista, presidenta de la Asociación de Damas Senior del Paraguay.

La competencia se desarrollará en modalidad individual y por equipos, abarcando seis categorías: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, Super Senior A y Super Senior B.

Programa oficial

Ceremonia de Inauguración: Domingo 7 de septiembre, 19:00, Terraza del Yacht y Golf Club Paraguayo.

Días de competencia: Martes 9, jueves 11 y viernes 12 de septiembre.

Sedes y categorías:

Asunción Golf Club: 1ª (scratch) y 2ª categoría. Salida: 08:00 hs.

Yacht y Golf Club Paraguayo:3ª, 4ª, Súper Sénior A y Súper Sénior B. Salidas: 08:00 hs y 13:30 hs.

El Campeonato Sudamericano de Golf Damas Sénior promete ser un evento deportivo de gran relevancia internacional, que realzará el espíritu competitivo y el compañerismo entre las mejores jugadoras sénior de Sudamérica.