El neerlandés Olav Kooij vence la primera etapa y estrena el maillot amarillo

Redacción deportes, 2 sep (EFE).- El neerlandés Olav Kooij (Team Visma|Lease a Bike) estrenó este martes el maillot amarillo en la Vuelta a Gran Bretaña al imponerse en la primera etapa disputada a lo largo de 161,4 kilómetros entre Woodbridge y Southwold.

02 de septiembre de 2025 - 11:55
Kooij, de 23 años, firmó el 44º triunfo de su carrera tras ser el más rápido y cruzar la meta en 3h28:51 y recibir 10 segundos de bonificación, por delante de un pelotón perseguidor compuesto por más de 100 ciclistas.

El danés Tord Gudmestad (Decathlon AG2R La Mondiale) fue segundo, mientras que el francés Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech) fue tercero.

En el grupo perseguidor entró decimocuarto el español Marc Brustenga (Kern Pharma Team), aunque fue su compañero de equipo, Diego Uriarte, quien logró irrumpir en el 'top 6' de la clasificación general.

La Vuelta a Gran Bretaña, que vio su comienzo este martes, se disputará hasta el 7 de septiembre, y se dividirá en seis etapas. La segunda jornada se llevará a cabo este miércoles sobre un recorrido de 172,7 kilómetros con salida y llegada en la localidad inglesa de Stowmarket.

