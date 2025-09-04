Bera Bera, favorito ante el Madeira portugués en la Supercopa Ibérica

Bera Bera completó en la 24-25 una temporada triunfal al lograr, además de este primer título de la temporada, el campeonato de Liga Guerreras y la Copa de la Reina, una meta que tratará de reeditar este año y que empieza con la defensa de su campeonato en la capital navarra.

Las donostiarras tendrán que eliminar al Madeira para jugar luego la final ante el ganador de la otra semifinal entre el Replasa Beti Onak y el Benfica portugués, en un torneo en el que el balonmano español ha brillado los dos años previos disputando sendas finales.

La Supercopa Ibérica reúne a los campeones de liga y de copa de España y Portual aunque en ambos casos los dos títulos han recaído en el Bera Bera y en el Benfica lisboeta.

El conjunto guipuzcoano que entrena Imanol Álvarez se ha reforzado bien esta temporada para afrontar todas las competiciones y entre sus fichajes destaca el de la guardameta internacional Nicole Wigins como principal figura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otras jugadoras que dan nuevos recursos al Bera Bera son la también internacional Esther Somaza (antes en Granollers), Elena Amores (Atlético Guardés) y la central neerlandesa Lisanne Kruijswijk.

El año en el que han puesto punto final a sus carreras las históricas Esther Arrojería y Alba Menéndez, el protagonismo volverá a recaer en las argentinas Elke Karsten y Shula Gavilán, la lateral húngara Esther Ogonovski junto a las "Guerreras" Elba Álvarez, Lyndie Tchaptchet y Ane Erauskin.