Dani Vallejo va por el título en Mar del Plata

Dani se medirá al argentino Lautaro Midon en la final del certamen internacional donde el paraguayo querrá concretar su cuarto título como profesional, será el segundo trofeo ITF del año –la anterior fue el M25 de Punta del Este, Uruguay en enero pasado– y el tercer campeonato ITF en el total de su trayectoria deportiva.

Vallejo tuvo una notable actuación este viernes donde no detuvo la marcha y derrotó en sets corridos al reconocido peruano Juan Pablo Varillas por 6-1 y 7-6 y con ello accedió a competir por la corona marplatense.

En cuartos de final venció al argentino Fernando Cavallo por 6-1 y 6-2.

Escurra se queda en semis

El paraguayo Hernando Escurra junto a su dupla, el argentino Manuel Mouilleron Salvo no pudieron avanzar a la final de dobles.

La dupla paraguaya-argentina cedió frente a los argentinos Valentín Basel y Franco Ribero por doble 7-5.

Escurra y Mouilleron venían desarrollando un gran juego en el torneo, pero se quedaron cortos en semis.