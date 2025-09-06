España busca cerrar su Copa del Mundo con una victoria frente a Japón

A pesar de que ni españolas ni japonesas tienen opciones de meterse en los cuartos de final, el encuentro es importante para el combinado que dirige Juan González Marruecos, que pretende terminar la Copa del Mundo con un triunfo frente a su inmediato antecesor en el ránking internacional (duodécima contra decimotercera).

Además, España desea también reequilibrar el balance histórico con Japón, a la que ganó con comodidad sus dos primeros duelos (en 1991 y 2002) pero ante la que encadena cuatro derrotas consecutivas desde 2023, incluidas dos hace pocas semanas, en una gira preparatoria para esta Copa del Mundo por el archipiélago nipón.

González Marruecos ha operado esta semana siete cambios con respecto a la alineación titular que se midió el domingo pasado a Irlanda, casi todas en una línea de delantera en que la sólo repiten Lourdes Alameda -capitana para despedirse del rugby internacional en su tercera Copa del Mundo- y Ana Peralta.

En la línea de tres cuartos, tras un muy satisfactorio rendimiento ofensivo contra las irlandesas, a las que España encajó cinco ensayos, el entrenador sevillano sólo saca de la convocatoria a la primer centro Claudia Cano, que dejará la camiseta número '12' a la jiennense Lea Ducher.

España actuará de inicio con Antolínez, Blanco, Bracic; Castelo, Alameda; Peralta, Nerea García, Capell; Fernández de Corres, Zahía Pérez; Piquero, Ducher, Peña, Claudia Pérez; y Argudo. Esperarán su turno en el banquillo Román, Silva, De Andrés, Rosell, Valentina Pérez, Vergara, Masoko y Cortés.

El partido se celebrará a partir en el York Community Stadium a las 13:00 (hora peninsular española) con arbitraje de la inglesa Sara Cox.