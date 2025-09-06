Fútbol de salón: Buen inicio de albirrojitos en cuadrangular decisivo del Mundial C13

El campeonato mundial del salonismo, el segundo de esta categoría, se celebra en la ciudad de Caucaia, Estado de Ceará, del vecino país.

Lea mas: Albirrojitos clasificados a la final

En cuanto al juego de este viernes, los albirrojos fueron sorprendidos en el arranque al estar cayendo por 0-2 contra los cafeteros.

Sin embargo, la reacción de los defensores del cetro mundial fue categórica, consiguiendo la victoria por 7 goles contra 3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paraguay se había consagrado en el I Campeonato Mundial de esta categoría, que se llevó a cabo en Catalunya, Barcelona, en 2019.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los goles para el combinado guaraní fueron de Mauro Gómez, con hat-trick, doblete de Fabricio Garcete, Humberto Vera y Fernando Vera.

* Partidos de hoy. El otro ganador de la jornada fue Brasil, que se ipuso por 9 a 0 a México, y por las goleadas de brasileños y paraguayos, el juego de hoy será una final adelantada.

El otro compromiso será Colombia vs. México, que cerrará el día.

* Final dominguera. Este domingo se completará el programa, con los juegos Paraguay vs. México y Brasil vs. Colombia, para conocer al monarca.