Fútbol de salón: Buen inicio de albirrojitos en cuadrangular decisivo del Mundial C13

La selección paraguaya consiguió una buena victoria en el inicio del cuadrangular final del certamen ecuménico de fútbol de salón, goleando a su par de Colombia, por 7 goles contra 3. El rival de este sábado, en juego pactado para las 14:00, es el anfitrión Brasil, que se encuentra también invicto.

Por ABC Color
06 de septiembre de 2025 - 01:22

El campeonato mundial del salonismo, el segundo de esta categoría, se celebra en la ciudad de Caucaia, Estado de Ceará, del vecino país.

Lea mas: Albirrojitos clasificados a la final

En cuanto al juego de este viernes, los albirrojos fueron sorprendidos en el arranque al estar cayendo por 0-2 contra los cafeteros.

Sin embargo, la reacción de los defensores del cetro mundial fue categórica, consiguiendo la victoria por 7 goles contra 3.

Paraguay se había consagrado en el I Campeonato Mundial de esta categoría, que se llevó a cabo en Catalunya, Barcelona, en 2019.

Los goles para el combinado guaraní fueron de Mauro Gómez, con hat-trick, doblete de Fabricio Garcete, Humberto Vera y Fernando Vera.

* Partidos de hoy. El otro ganador de la jornada fue Brasil, que se ipuso por 9 a 0 a México, y por las goleadas de brasileños y paraguayos, el juego de hoy será una final adelantada.

El otro compromiso será Colombia vs. México, que cerrará el día.

* Final dominguera. Este domingo se completará el programa, con los juegos Paraguay vs. México y Brasil vs. Colombia, para conocer al monarca.

