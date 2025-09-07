Alcaraz le arrebata a Sinner las coronas del US Open y el número uno

El español superó a Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y alzó su segundo título del US Open y su sexto de Grand Slam a los 22 años.

La presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la final en Nueva York provocó que el duelo arrancara con casi una hora de retraso y miles de espectadores intentando todavía acceder a la pista central.

Tras las largas esperas por los controles adicionales, el público disfrutó de la última gran batalla del año entre Alcaraz y Sinner, jefes absolutos del circuito en las dos últimas temporadas.

Ganador en Roland Garros en junio pero derrotado en julio en Wimbledon, Alcaraz se tomó el domingo revancha con un triunfo que amplía su distancia en la carrera con Sinner, que se quedó con cuatro títulos de Grand Slam en su palmarés.

Es un privilegio “compartir la pista y el vestuario contigo, verte mejorar y trabajar duro”, le reconoció Alcaraz antes de recoger el trofeo de manos del tres veces campeón Ivan Lendl y el cheque de cinco millones de dólares.

“Te estoy viendo más que a mi familia”, bromeó el murciano sacándole una sonrisa a Sinner, que aceptó con elegancia la derrota.

“Hoy hice todo lo posible. No podía hacer más”, dijo el transalpino que, a los 24 años, fue esta temporada el tenista más joven en llegar a las cuatro finales grandes.