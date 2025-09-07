Fútbol de salón: Paraguay cae ante Brasil en Mundial C13

La selección guaraní, que había conquistado el cetro en el I Mundial C13 de Barcelona, España en el 2019, nada pudo hacer contra los invictos dueños de casa, y perdieron por 4 goles contra 1.

Los brasileños se encaminan a lograr su primer título en esta segunda edición orbital de fútbol de salón en este nivel, con jugadores menores de 13 años.

Lea mas: Buen inicio en cuadrangular final

* El camino hasta el momento. Los albirrojitos habían arribado a esta instancia, luego de vencer en fase de grupos a Francia 9-0, a Kenia por W.O. y caído contra México 4 a 3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el cuadrangular final la esperanza creció con la victoria frente a Colombia, por el marcador de 7 a 3.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero con el triunfo brasileño en la segunda fecha, se perdió la ilusión de revalidar el título.

La despedida de los paraguayos será este domingo contra México, a partir de las 9:00. Luego se enfrentarán Brasil vs. Colombia, a las 10:30.