Fútbol de salón: Paraguay cae ante Brasil en Mundial C13

La selección guaraní, que había conquistado el cetro en el I Mundial C13 de Barcelona, España en el 2019, nada pudo hacer contra los invictos dueños de casa, y perdieron por 4 goles contra 1.
Los brasileños se encaminan a lograr su primer título en esta segunda edición orbital de fútbol de salón en este nivel, con jugadores menores de 13 años.
* El camino hasta el momento. Los albirrojitos habían arribado a esta instancia, luego de vencer en fase de grupos a Francia 9-0, a Kenia por W.O. y caído contra México 4 a 3.
En el cuadrangular final la esperanza creció con la victoria frente a Colombia, por el marcador de 7 a 3.
Pero con el triunfo brasileño en la segunda fecha, se perdió la ilusión de revalidar el título.
La despedida de los paraguayos será este domingo contra México, a partir de las 9:00. Luego se enfrentarán Brasil vs. Colombia, a las 10:30.