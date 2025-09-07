Hipismo: Hermosa jornada de saltos en Acá Carayá

Mas de 170 jinetes y amazonas tomaron parte del torneo ecuestre interno “Aniversario de la Asociación de Oficiales de Caballería (Asocab)”, que se desarrolló el pasado sábado.

Las competencias se desarrollaron en escuelas abiertas y hubo dos premios especiales.

Los campeones y mejores ubicados, se detallan a continuación, por categorías:

Categoría Escuela 0.60: Campeona Aracely Páez de la Asocab con Joelito, seguida por Carlos Torres y Mariela Santander;

Escuela 0.70: Campeón Mario Escobar del Centro Ecuestre La Foraleza con Zeus, flanqueado por Alexia Báez y Ana Utzig;

Escuela 0.80: Campeón Esteban Andino del ACA con Maiki, seguida por Lucía Sosa y Mikal Báez;

Escuela 0.90: Campeona Mariana Babuglia del ACA con Pirulo, escoltada por Valentina Giménez y Eugenia Nestosa;

Abierta 1.00 metro: Campeona Ana Paula Bezerra de La Fortaleza con Black Shadow, seguida por Sofía León y el Tte. Juan Melgarejo;

Abierta 1.10: Campeón Nathanael Panza del ACA con Gucci, y completando el podio Sofía León y Hugo Domínguez;

Mini Gran Premio (0.80/0.90): Campeona Nuvia Figueredo del ACA con Silvestre, vicecampeona Micaela Flores y tercero Hernán Sanabria;

Gran Premio (1.00/1.10): Campeón Cnel. Lorenzo Villas del ACA con Histórico, vicecampeón Enrique Báez y tercero Tte. Juan Melgarejo.

La siguiente cita hípica será en Rakiura, donde se vivirán las emociones del cuarto eslabón correspondiente a la Segunda Etapa de la temporada de la FEDEPA.