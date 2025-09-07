Polideportivo

Hipismo: Hermosa jornada de saltos en Acá Carayá

Muy hermosa y concurrida jornada tuvo la conmemoración del aniversario de la Asociación de Oficiales de Caballería, desarrollada el sábado en el RC4 Acá Carayá. Es un aperitivo para la 4ª Fecha del Ranking de la FEDEPA.

07 de septiembre de 2025 - 15:48
Los atletas premiados en la jornada sabatina de saltos organizada por la Asocab.
Mas de 170 jinetes y amazonas tomaron parte del torneo ecuestre interno “Aniversario de la Asociación de Oficiales de Caballería (Asocab)”, que se desarrolló el pasado sábado.

Las competencias se desarrollaron en escuelas abiertas y hubo dos premios especiales.

Leticia León y su alumna Ana Paula Bezerra, campeona en 1.00 metro.
Los campeones y mejores ubicados, se detallan a continuación, por categorías:

Categoría Escuela 0.60: Campeona Aracely Páez de la Asocab con Joelito, seguida por Carlos Torres y Mariela Santander;

Escuela 0.70: Campeón Mario Escobar del Centro Ecuestre La Foraleza con Zeus, flanqueado por Alexia Báez y Ana Utzig;

Escuela 0.80: Campeón Esteban Andino del ACA con Maiki, seguida por Lucía Sosa y Mikal Báez;

Escuela 0.90: Campeona Mariana Babuglia del ACA con Pirulo, escoltada por Valentina Giménez y Eugenia Nestosa;

Abierta 1.00 metro: Campeona Ana Paula Bezerra de La Fortaleza con Black Shadow, seguida por Sofía León y el Tte. Juan Melgarejo;

Abierta 1.10: Campeón Nathanael Panza del ACA con Gucci, y completando el podio Sofía León y Hugo Domínguez;

Mini Gran Premio (0.80/0.90): Campeona Nuvia Figueredo del ACA con Silvestre, vicecampeona Micaela Flores y tercero Hernán Sanabria;

Gran Premio (1.00/1.10): Campeón Cnel. Lorenzo Villas del ACA con Histórico, vicecampeón Enrique Báez y tercero Tte. Juan Melgarejo.

La siguiente cita hípica será en Rakiura, donde se vivirán las emociones del cuarto eslabón correspondiente a la Segunda Etapa de la temporada de la FEDEPA.

