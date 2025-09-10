Polideportivo

Baloncesto: Otra fecha por el Clausura de la LNB

Este jueves se disputará una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol Masculina, con tres cotejos. Tiene fecha libre el campeón, Olimpia Kings.

Por ABC Color
10 de septiembre de 2025 - 21:37
Félix Pérez Cardozo y San Alfonzo de Minga Guazú, protagonistas de la Liga Nacional de Básquetbol.
El segundo torneo de la principal categoría masculina de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB) está en plena marcha y hoy se jugará la séptima fecha, con tres partidos, en distintos escenarios.

El juego mas tempranero de este miércoles lo protagonizarán Félix Pérez Cardozo y Deportivo Campoalto, desde las 19:30, en el polideportivo “Efigenio González”, en Villa Morra.

El vicecampeón del Clausura, el Deportivo San José tendrá como rival al Sportivo Luqueño, en el “León Coundou”, a partir de las 20:00.

En el mismo horario, pero en Obligado, Colonias Gold recibirá a San Alfonso de Minga Guazú, en el estadio “Ka’a Poty” de los colonos.

Finalmente, desde las 20:30, el Club Atlético Ciudad Nueva abre las puertas de La Catedral, el “Luis Fernández”, al Deportivo Amambay.

* Tabla de posiciones. Las puntuaciones marchan de la siguiente manera, con los campeones vigentes a la cabeza:

Olimpia Kings ganó sus siete cotejos, para sumar 14 puntos, Colonias Gold 11, San José 10, Deportivo Amambay 9, Félix Pérez 9, San Alfonzo 9, Campoalto 8, Ciudad Nueva 8 y Sportivo Luqueño 6.

