Baloncesto: Otra fecha por el Clausura de la LNB

El segundo torneo de la principal categoría masculina de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB) está en plena marcha y hoy se jugará la séptima fecha, con tres partidos, en distintos escenarios.

El juego mas tempranero de este miércoles lo protagonizarán Félix Pérez Cardozo y Deportivo Campoalto, desde las 19:30, en el polideportivo “Efigenio González”, en Villa Morra.

El vicecampeón del Clausura, el Deportivo San José tendrá como rival al Sportivo Luqueño, en el “León Coundou”, a partir de las 20:00.

En el mismo horario, pero en Obligado, Colonias Gold recibirá a San Alfonso de Minga Guazú, en el estadio “Ka’a Poty” de los colonos.

Finalmente, desde las 20:30, el Club Atlético Ciudad Nueva abre las puertas de La Catedral, el “Luis Fernández”, al Deportivo Amambay.

* Tabla de posiciones. Las puntuaciones marchan de la siguiente manera, con los campeones vigentes a la cabeza:

Olimpia Kings ganó sus siete cotejos, para sumar 14 puntos, Colonias Gold 11, San José 10, Deportivo Amambay 9, Félix Pérez 9, San Alfonzo 9, Campoalto 8, Ciudad Nueva 8 y Sportivo Luqueño 6.