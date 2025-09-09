Polideportivo

Baloncesto: El campeón se impone a San José

Olimpia Kings consiguió la victoria frente a su archirrival San José, por la primera rueda del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol. Los Kings se coronaron en el Apertura, derrotando a los “santos” en las finales.

Por ABC Color
09 de septiembre de 2025 - 14:55
Juniors Peralta del San José intenta detener al goleador Kings, Charles Hinkle.
El segundo certamen del año de la Primera tuvo una nueva fecha con tres cotejos este lunes, donde sobresalió el clásico del baloncesto masculino de los últimos tiempos.

Los Kings consiguieron una trabajosa victoria de 84 a 80 sobre los “santos”, con parciales de 23-14, 18-27, 24-18 y 21-21. El “rey” franjeado Charles Hinkle fue el máximo encestador con 26 puntos, mientras entre los albicelestes sobresalió Austin Wrighten con 18 unidades.

En otro de los partidos, Colonias Gold goleó 103 a 53 al Sportivo Luqueño, con chicos de 24-20, 19-16, 34-12, 26-5, en el “Ka’a Poty” de Obligado.

San Alfonzo de Minga Guazú cayó ante la visita, Félix Pérez Cardozo por 74-58 (23-18, 10-19, 11-13, 14-24).

Finalmente, Deportivo Campoalto se impuso en partidazo al Club Atlético Ciudad Nueva, por 92-81. Los parciales fueron de 15-18, 18-15, 16-22 y 20-9.

* Próxima fecha. La siguiente ronda de partidos será este jueves, con estos compromisos: Félix Pérez Cardozo vs. Deportivo Campoalto, San José vs. Sportivo Luqueño, Colonias Gold vs. San Alfonzo y Ciudad Nueva vs. Club Deportivo Amambay. Tendrá fecha libre Olimpia Kings.

