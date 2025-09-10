Balonmano: Preselección femenina para los Bolivarianos

El evento es uno de los principales en la región, que reunirá a atletas de 11 países, con unos 4.000 protagonistas en las distintas disciplinas deportivas y el balonmano es una de ellas.
Lea mas: Inter con tercer año fructífero
Los XX Juegos Deportivos Bolivarianos serán en Lima y Ayacucho, Perú, del 22 de noviembre al 7 de diciembre del año en curso.
La sede principal será la capital incaica, mientras la secundaria en la ciudad de Ayacucho.
La preselección
Los responsables de la convocatoria femenina, dieron a conocer la lista de las convocadas, que son 57 por el momento:
Anna Macke, Ximena Palma, Victoria Pellegrini, Vannia Recalde, Valheria Valdovinos, Thiara Villasboa, Sofía Villalba, Shelsea Careaga, Sabrina Fiore, Renata Sosa, Cindy Orrabalis, Milagros Samaniego, María Quiñónez, Paula Fernández, María Machuca, Magnolia Arzamendia, Maggie Lugo, Luana Pérez, Agustina López, Karen Cantero, Julieta Chilavert, Jessica Fleitas, Jazmín Mendoza, Gisela González, Giovana Silva, Fiorella Enriquez, Fernanda Insfrán, Fátima Ocampos, Fátima Acuña, Delyne Leiva, Delany Leiva, Carimy Aluán, Brenda Torres, Bianca Giménez, Belinda Bobadilla, Ariana Portillo, Ara Yaryes, Araceli Méndez, Anabel Oviedo, Alicia Villalba, Alejandra Velázquez, Valentina Lombardo, Sofía Adorno, Daniella Coronel, Fiorella Irala, Estefi Genes, Sofía Genes, Valentina Vargas, Leticia Vargas, Araceli Méndez, Ivana Ibáñez, Luciana Daroca, Ana Jara, Zoe Gómez, Yamile Oliveira, Ayelén Almeida y Rhania Recalde.
Head Coach: Marizza Faría; Entrenadores: Wilson Alfonso, Maicoll Giménez y Alexander Ruiz Díaz. Delegado: Martín Duarte.