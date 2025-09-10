Entre Copa Davis y título en Santiago

Paraguay formará en este match con Adolfo Daniel Vallejo Álvarez, Hernando Escurra Isnardi, Martín Vergara del Puerto y Alex Santino Núñez Vera. Capitán: Paulo Sergio Carvallo.
Ayer ya tuvieron sus primeros entrenamientos t Dani como Hernando en una de las canchas auxiliares del CIT.
Mañana se pondrán en marcha las competencias desde las 16:00 y el sábado desde las 15:00.
Julieta Marcos, campeona en dobles
La tenista paraguaya Julieta Marcos Cattoni se consagró campeona en dobles junto a la chilena Camila Zouein en el torneo J60 Santiago, Chile del Circuito ITF Junior.
La dupla paraguaya-chilena derrotó a las locales Samantha Álvarez-Isidora Lisboa por 6-1 y 6-3.