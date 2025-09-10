Polideportivo

Entre Copa Davis y título en Santiago

Paraguay será anfitrión de la Copa Davis el fin de semana cuando se mida a Pakistán por el Grupo Mundial 2 en el Club Internacional de Tenis (CIT), donde este jueves, desde las 11:00, se realizará el sorteo correspondiente.

Por ABC Color
10 de septiembre de 2025 - 21:51
Hernando José Escurra Isnardi en el entrenamiento de ayer.
Hernando José Escurra Isnardi en el entrenamiento de ayer.Gentileza

Paraguay formará en este match con Adolfo Daniel Vallejo Álvarez, Hernando Escurra Isnardi, Martín Vergara del Puerto y Alex Santino Núñez Vera. Capitán: Paulo Sergio Carvallo.

Lea más: Atletismo: Almirón y Flaming al Mundial de Japón

Ayer ya tuvieron sus primeros entrenamientos t Dani como Hernando en una de las canchas auxiliares del CIT.

Mañana se pondrán en marcha las competencias desde las 16:00 y el sábado desde las 15:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Julieta Marcos, campeona en dobles

Julieta Marcos Cattoni, con su trofeo y premio en Chile.
Julieta Marcos Cattoni, con su trofeo y premio en Chile.

La tenista paraguaya Julieta Marcos Cattoni se consagró campeona en dobles junto a la chilena Camila Zouein en el torneo J60 Santiago, Chile del Circuito ITF Junior.

La dupla paraguaya-chilena derrotó a las locales Samantha Álvarez-Isidora Lisboa por 6-1 y 6-3.

Enlace copiado